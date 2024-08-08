Несподівана атака України в Курську принизила російську армію – The Telegraph

З винищувачами F-16, які прибувають на фронт, у путіна з'явилося багато причин для занепокоєння.

За дві доби Україна захопила більше території, ніж за контрнаступ влітку 2023 року.

Про це пише щоденна британська газета The Telegraph.

Після більш ніж двох років російської військової агресії Україна перейшла в наступ.

У вівторок вранці щонайменше 300 українських військових перетнули російський кордон у Курську.

Після нападу на прикордонні патрулі в Ніколаєво-Дарині та Олешні українські війська швидко зайняли 350 квадратних кілометрів російської території і взяли в полон десятки росіян.

Наступальні операції України в Курську не демонструють жодних ознак уповільнення, адже вночі українські війська взяли під контроль Суджу, вийшли на околиці Коренево і просунулися на північ до Малої Локни. Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь нещасливий контрнаступ влітку 2023 року.

Відповідно до протоколів оперативної таємниці, Генеральний штаб України не коментував вторгнення на Курську дугу. Незважаючи на мовчання Києва, цілком очевидно, що наступ на Курську переслідує три ключові цілі України.

Перша - відволікання російських сил від наступальних операцій в Донецьку. За останній тиждень російські війська взяли під контроль села Прогрес, Євгенівка та Нью- Йорк.

Ці наступальні дії є частиною російської стратегії консолідації контролю над логістичними центрами і височинами Торецька. Хоча Україна оспорює захоплення росією Новугорода, Зеленський нещодавно визнав, що "на всьому Східному фронті складно". Оскільки перспектива значних успіхів у Харкові віддалена, Росія може перенаправити ще більше призовників до Донецька в найближчі тижні. Курська наступальна операція України ускладнює цей процес.

Друга - сіяти розбрат всередині рф.

Після того, як на початку 2023 року росія відновила незначні наступальні дії, проукраїнські російські партизани періодично здійснювали вторгнення на російську територію. В травні та червні 2023 року російський добровольчий корпус і "Легіон Свободи росії" на короткий час зайняли кілька прикордонних населених пунктів у Бєлгороді. В березні цього року ці транскордонні операції поширилися на Курськ. Так само, як і епізод з кремлівськими безпілотниками, ці рейди мали на меті зруйнувати дедалі крихкіше відчуття безпеки в рф і показати російській громадськості, що війна може прийти і до них.

Нинішній наступ України в Курську розпочався з того місця, де закінчилися ці невдалі рейди. Хоча Міністерство оборони рф швидко заявило, що знищило 300 українських бойовиків, які перетнули кордон з Курськом, президент Володимир путін був змушений скликати засідання Ради безпеки і публічно розкритикувати "велику провокацію" України.

російські воєнні телеграм-канали проігнорували заклики Міністерства оборони до спокою, підкреслюючи серйозність ситуації і висловлюючи розчарування повільним розгортанням підкріплень до Курська. Після кількох днів демонстрації себе як переможця в угоді з обміну полоненими, кремль збентежений.

Третя - просунути угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Витоки розбрату показали, що Зеленський обмірковував окупацію російських сіл як засіб тиску на Москву. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Україна розпочала Курську наступальну операцію, щоб посилити свою майбутню позицію на переговорах. Обговорюється питання обміну земельних ділянок між Харковом і Курськом. Хоча неясно, чи зможе Україна утримати села в Курській області, наступ показав, що прорватися на російську територію легше, ніж зруйнувати російські укріплення на сході України.

Незважаючи на початковий імпульс, успіхи України в Курську, швидше за все, будуть нетривалими. Західний і внутрішній тиск, ймовірно, змусить Київ змінити курс. США, вочевидь, спантеличені діями Києва, а європейські ціни на газ зросли до максимумів 2024 року через захоплення Україною експортного газового хабу "Суджа".

Внутрішня критика щодо відволікання дорогоцінної робочої сили від основної лінії фронту та жертв серед цивільного населення може переконати Київ відступити. Загроза більш інтенсивних російських ударів по Сумах, що прилягають до Курська, змусила евакуювати 6 000 людей.

Тим не менш, наступ на Курськ показує, що москва не винесла уроків з блискавичного захоплення Ростова групою Вагнера під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, росія не дала жодної значущої відповіді на Курський наступ. З винищувачами F-16, які також прибувають на фронт, у путіна з'явилося багато причин для занепокоєння.