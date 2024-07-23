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ПОЛІТИКА

Нетаньягу намагається організувати зустріч з Трампом під час поїздки до США

23 липня 2024, 09:21
Нетаньягу намагається організувати зустріч з Трампом під час поїздки до США
Фото:politeka.net
Стосунки Трампа із Нетаньягу погіршились після того, як останній визнав перемогу Байдена на виборах 2020 року.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попросив про особисту зустріч з колишнім президентом Дональдом Трампом під час перебування в США цього тижня.

Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Цього тижня Нетаньяху прибуде до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом, віце-президентом Камалою Гарріс і законодавцями на Капітолійському пагорбі. Він також планує виступити з промовою перед Конгресом.

Команди Нетаньяху та Трампа останніми днями обговорювали можливість зустрічі двох лідерів віч-на-віч, можливо, у Флориді. За словами джерел, Трамп ще не погодився на зустріч, але й не відкинув цю ідею.

Один із співрозмовників повідомив, що якщо зустріч таки відбудеться, то, ймовірно, пізніше цього тижня після мітингу Трампа в Північній Кароліні в четвер.

Після історичного рішення Байдена вийти з перегонів, Камала Гарріс починає свою президентську кампанію. Вона формує свою команду та формулює свою зовнішньополітичну позицію, зокрема щодо війни в Газі.

Трамп є рішучим прихильником держави Ізраїль і в 2017 році офіційно визнав Єрусалим її столицею. Наступного року він переніс туди посольство США.

Однак потім вони з Нетаньяху посварилися. Трампа розлютили вітальні заяви Нетаньягу після перемоги Байдена у 2020 році. Колишній президент засудив Нетаньягу за провал розвідки країни приблизно 7 жовтня. Він також погрожував прем’єр-міністру, що якщо він найближчим  часом не укладе угоду щодо повернення заручників, адміністрація Трампа не схвалить це.

"Їм краще зробити це до того, як я прийму посаду, інакше вони заплатять дуже велику ціну", — сказав Трамп у своїй промові на національному з’їзді Республіканської партії в Мілуокі минулого тижня.

Якщо Нетаньягу вдасться зустрітися з Трампом цього тижня, це може допомогти йому зміцнити підтримку колишнього президента та його політики на Західному березі Йордану та в Газі, а також його кампанії на північному кордоні проти Хезболли.

Це також дало б Трампу шанс налагодити більш формальні контакти з Нетаньягу в той час, коли кампанія Гарріс все ще намагається зрозуміти, як вона поводитиметься з прем’єр-міністром, який дедалі більше ворогує з частинами демократичного істеблішменту.

Цього тижня США та Ізраїль сподіваються просунути вперед переговори, щодо досягнення припинення вогню в Газі та звільнити всіх заручників. Делегації обох країн, а також команди з Єгипту та Катару мали зустрітися на Близькому Сході минулого тижня, однак Ізраїль повідомив Вашингтон, що він вирішив не надсилати свою переговорну команду.

Нещодавно Нетаньягу заявив,що Ізраїль буде ключовим союзником США, хто б не замінив Байдена.

СШАБеньямін НетаньягуДональд Трамп

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