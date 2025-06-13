Нетаньягу проігнорував застереження Трампа й ударив по Ірану

Та не виключено, що США, які були проти атак по іранських ядерних об'єктах, все ж надали Ізраїлю "мовчазну підтримку".

Схоже, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу кинув виклик президентові США Дональду Трампу, який неодноразово закликав не атакувати ядерні об'єкти Ірану.

Про це пише Bloomberg.

І Штати, і їхні союзники побоювалися цього удару, але він все ж відбувся. Очевидно, що іранська відплата — неминуча.

Удар Ізраїлю не лише збільшує напругу в регіоні, але й посилює зовнішньополітичні кризи, з якими Трампові потрібно розібратися. Ба більше, це ставить під сумнів здатність глави Білого дому впливати не лише на союзника Нетаньягу, але й таких тоталітарних лідерів як російський диктатор Владімір Путін та глава КНР Сі Цзіньпін.

Окрім того, ізраїльська атака може втягнути США у цей конфлікт. До слова, Трамп вже заявив, що Штати захищатимуть Ізраїль.

"Війна Нетаньяху обігнала заяву президента Трампа про те, що США прихильні до дипломатичного вирішення", — прокоментував ситуацію директор з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Като Джастін Логан. Експерт припустив, що прем'єр Ізраїлю вирішив поставити президента США перед доконаним фактом.

Втім, США — союзник Ізраїлю з моменту проголошення держави у 1948-му, а важливу військову допомогу вони надають країні від початку війни Судного дня 1973-го. Також американці створили кампанію, мета якої — захистити Ізраїль від ракетних і дронових атак Ірану. Тож не виключено, що Вашингтон у випадку нової атаки все ж надав "мовчазну підтримку", наголошує старший директор Центру стратегії та безпеки Скоукрофта при Атлантичній раді у Вашингтоні Метт Креніг. Він сумнівається, що без американського "зеленого світла" Ізраїль наважився б на удар.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав війну з Іраном.