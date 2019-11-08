Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Київ
Нетаньягу має намір взяти участь у церемонії поминання загиблих у Бабиному Яру та інших заходах. 18 серпня 1943 року в Бабиному Яру почався третій період регулярних розстрілів, пов'язаний з відступом нацистських військ з Києва, повідомляє LB.ua.
19 серпня Нетаньягу планує повернутися до Ізраїлю.
Це буде перший приїзд Нетаньягу до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.
Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.
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