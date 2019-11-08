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Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Київ

Прем'єр Ізраїлю візьме участь у церемонії в Бабиному Яру та зустрінеться із Зеленським
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 18 серпня прилетить до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Київ Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org

Нетаньягу має намір взяти участь у церемонії поминання загиблих у Бабиному Яру та інших заходах. 18 серпня 1943 року в Бабиному Яру почався третій період регулярних розстрілів, пов'язаний з відступом нацистських військ з Києва, повідомляє LB.ua.

19 серпня Нетаньягу планує повернутися до Ізраїлю.

Це буде перший приїзд Нетаньягу до Києва за 20 років. Минулий візит прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

Крім того, він стане першим іноземним лідером, який приїхав в Україну за президента Зеленського, не враховуючи прем'єр-міністра Молдови Майї Санду.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

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