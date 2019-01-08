Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху готовий стати посередником між Україною і Росією

"Наприклад, країни Африки і Латинської Америки звертаються до мене за посередництвом. Мовляв, у тебе хороші відносини і з ними, і з нами, може ти готовий увійти в статусі посередника?"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

"Досі я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але якщо ти просиш, то я перевірю цю опцію ще раз", - сказав Нетаньягу, відповідаючи на запитання журналіста Шимона Брімана, повідомляє "Громадське".

Нетаньягу зауважив, що з такими пропозиціями до нього звертаються часто й інші країни.

"Наприклад, країни Африки і Латинської Америки звертаються до мене за посередництвом. Мовляв, у тебе хороші відносини і з ними, і з нами, може ти готовий увійти в статусі посередника? Я не поспішаю робити це. По-перше, я не можу сказати, що знаю досить добре їхні проблеми, і мені вистачає тих проблем, які є у нас. По-друге, якщо я ввійду в цю тему, то створю очікування, які не зможу виконати", - сказав він.

Нагадаємо, що 54% росіян хотіли б, щоб Володимир Путін залишався президентом Росії після закінчення нинішнього терміну повноважень у 2024 році. 38% цього не хочуть, ще 8% не змогли відповісти.