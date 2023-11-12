Нетаньягу виключає передачу контролю над Сектором Газа Палестинській автономії

Він заявив, що першочерговим завданням Ізраїлю є знищення Хамас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув можливість передання контролю Сектора Газа Палестинській автономії, заявивши, що ця організація не змогла "демілітаризувати" і "дерадикалізувати" Газу в минулому.

Про це повідомляє CNN.

Він заявив, що першочерговим завданням Ізраїлю є знищення Хамас.

Нетаньяху продовжив, що після того, як цього буде досягнуто, має бути створено "чільну військову оболонку Ізраїлю", щоб уникнути відродження тероризму.

"Цивільна влада має співпрацювати в досягненні двох цілей: перша - демілітаризація Гази, друга - дерадикалізація Гази. І я маю сказати, що Палестинська адміністрація, на жаль, зазнала невдачі в обох пунктах", - підкреслив Нетаньяху.

Він також розповів про створення "реконструйованої цивільної влади", щоб уникнути потрапляння в "ту саму кролячу нору".

Нетаньяху сказав, що націлений на майбутнє "миру" і "співпраці".

"Ми повинні дати Газі краще майбутнє, давайте не будемо повертати її до невдалого минулого. Давайте створимо там іншу реальність", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Питання про те, що буде з Газою після закінчення конфлікту, залишається відкритим. Цього тижня США заявили про можливість того, що Палестинська адміністрація візьме на себе певну роль.

Раніше повідомлялось, шо арабські та мусульманські лідери вимагають негайного припинення війни в Газі.