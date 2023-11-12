Арабські та мусульманські лідери вимагають негайного припинення війни в Газі – Reuters

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Учасники саміту вимагали припинення облоги анклаву, доступу гуманітарної допомоги і блокування продажу зброї Ізраїлю.

Учасники саміту лідерів країн Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав, що завершився в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, закликали до негайного припинення бойових дій у Секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters.

Позачерговий спільний ісламсько-арабський саміт в Ер-Ріяді також закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати дії Ізраїлю у Секторі Гази, згідно з підсумковим комюніке.

Саудівська Аравія прагнула натиснути на США та Ізраїль для припинення бойових дій у Секторі Гази, і кронпринц Мохаммед бін Салман, фактичний правитель королівства, зібрав арабських і мусульманських лідерів, щоб закріпити це повідомлення.

Десятки лідерів, серед яких президент Ірану Ібрагім Раїсі, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані та лідер Сирії Башар Асад були присутні на зустрічі.

Принц Мухаммед підтвердив "засудження і категоричне неприйняття" королівством” війни проти “братів у Палестині". Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас закликав США припинити "агресію" Ізраїлю.

Раїсі хвалив Хамас за боротьбу проти Ізраїлю і закликав ісламські країни запровадити нафтові і товарні санкції проти Ізраїлю.

Близький Схід перебуває в напруженому стані з того часу, як бойовики Хамас вдерлися в Ізраїль 7 жовтня. Відтоді Ізраїль посилив бойові дії у Секторі Гази, пообіцявши знищити Хамас.

Війна перевернула традиційні близькосхідні альянси, оскільки Ер-Ріяд тісніше співпрацює з Іраном, протистоїть тиску США, які вимагають засудити Хамас, і призупинив плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.

Поїздка Раїсі є першим візитом лідера Ірану до Саудівської Аравії за останні десять років. У березні Тегеран та Ер-Ріяд формально поклали край багаторічній ворожнечі в межах угоди, укладеної за посередництва Китаю.

Ердоган закликав до проведення міжнародної мирної конференції для пошуку остаточного вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями.

"Що нам потрібно в Газі, так це не паузи на кілька годин, а постійне припинення вогню", - заявив Ердоган на саміті.

Емір Катару сказав, що його країна, де перебувають кілька лідерів Хамас, прагне стати посередником у звільненні ізраїльських заручників.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що не може бути ніяких переговорів про майбутнє Сектору Гази, окрім "переговорів про негайне припинення вогню".

Учасники саміту також вимагали припинення облоги анклаву, доступу гуманітарної допомоги і блокування продажу зброї Ізраїлю.

На прес-конференції в Тель-Авіві прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав арабських лідерів "виступити проти Хамас".

"Він (Хамас - ред.) приніс у Сектор Гази лише дві речі - бідність і кров. Хамас є невід'ємною частиною осі терору, яку очолює Іран, і ця вісь терору й ненависті загрожує всьому світу і всьому арабському світу”, - сказав Нетаньягу.

Наразі Саудівська Аравія заморозила плани щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, що свідчить про швидке переосмислення зовнішньополітичних пріоритетів на тлі ескалації у Секторі Гази. Однак, як пишуть ЗМІ, йдеться лише про паузу, а не кінець дипломатії.