Нетаньягу заявив про довгу і затяжну війну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна вступає в "довгу і важку війну", нав’язану атакою ХАМАС.

Про це він написав в X (Twitter).

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. До цієї війни нас змусив убивчий напад ХАМАСу. Перша фаза завершується в цей час знищенням більшої частини ворожих сил, які проникли на нашу територію. Одночасно ми почали і наступальний етап, і він триватиме без перепочинку - доки мети не буде досягнуто. Ми повернемо безпеку громадянам Ізраїлю і переможемо", - заявив Нетаньягу.

Через напад ХАМАС Ізраїль поширив дію надзвичайного стану на всю територію країни і це розширює повноваження поліції.

Вчора Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.