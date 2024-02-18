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Нетаньягу заявив, що переговори з Хамас зупинено

18 лютого 2024, 11:11
Нетаньягу заявив, що переговори з Хамас зупинено
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Ізраїль припинив переговори з лідерами Хамас, які проходили у єгипетському Каїрі за посередництва Катару.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Reuters.

Прем'єр сказав, що вимоги бойовиків стали "безглуздими". 

За словами Нетаньягу, представники Ізраїлю намагалися досягти припинення вогню в Газі і звільнити понад 100 ізраїльських заручників, які утримуються на контрольованій Хамас території.

Проте переговори зайшли у глухий кут. 

"Ми нічого не отримали, окрім безглуздих вимог від Хамас. Ці вимоги включають припинення війни і залишення Хамас у спокої, звільнення "тисяч вбивць" з ізраїльських в'язниць і навіть є вимоги щодо святого місця в Єрусалимі, відомого як Храмова гора в іудаїзмі і Благородне святилище в ісламі. 

Ізраїльські представники в Каїрі сиділи і слухали, і не було жодних змін: ані на міліметр. Не було і нанометра змін", - розказав Нетаньягу.

Він додав, що поки не відбудеться бодай якихось зрушень щодо списку вимог, у переговорників немає причин повертатися до Єгипту.

Нагадаємо, що угруповання Хамас напало на Ізраїль на початку жовтня. 

Тоді Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

 

ХАМАСІзраїльНетаньягу

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