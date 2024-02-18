Нетаньягу заявив, що переговори з Хамас зупинено

Ізраїль припинив переговори з лідерами Хамас, які проходили у єгипетському Каїрі за посередництва Катару.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Reuters.

Прем'єр сказав, що вимоги бойовиків стали "безглуздими".

За словами Нетаньягу, представники Ізраїлю намагалися досягти припинення вогню в Газі і звільнити понад 100 ізраїльських заручників, які утримуються на контрольованій Хамас території.

Проте переговори зайшли у глухий кут.

"Ми нічого не отримали, окрім безглуздих вимог від Хамас. Ці вимоги включають припинення війни і залишення Хамас у спокої, звільнення "тисяч вбивць" з ізраїльських в'язниць і навіть є вимоги щодо святого місця в Єрусалимі, відомого як Храмова гора в іудаїзмі і Благородне святилище в ісламі.

Ізраїльські представники в Каїрі сиділи і слухали, і не було жодних змін: ані на міліметр. Не було і нанометра змін", - розказав Нетаньягу.

Він додав, що поки не відбудеться бодай якихось зрушень щодо списку вимог, у переговорників немає причин повертатися до Єгипту.

Нагадаємо, що угруповання Хамас напало на Ізраїль на початку жовтня.

Тоді Нетаньяху заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.