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Нетаньягу звернувся до військових з проханням надати список цілей в Ірані – WP

16 квітня 2024, 16:09
Нетаньягу звернувся до військових з проханням надати список цілей в Ірані – WP
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Ізраїль може планувати відплату, яка "надішле сигнал", але не призведе до втрат.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу звернувся до Армії оборони Ізраїлю з проханням надати список цілей в Ірані.

Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерело.

Ізраїль може планувати відплату, яка "надішле сигнал", але не призведе до втрат.

Варіанти включають потенційний удар по об'єкту в Тегерані або кібератаку.

"Усі згодні з тим, що Ізраїль повинен відповісти. Як реагувати, коли реагувати, ось питання", − зазначив виданню анонімний чиновник.

Вчора військовий кабінет Ізраїлю зібрався вчетверте за останні два дні, зустріч тривала кілька годин. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, теперішній і колишній міністри оборони Йоав Галлант і Бенні Ганц обговорювали, як знайти баланс між ескалацією та стримуванням ситуації. 

ІранБеньямін Натаньяхувійна в Україніросія окупанти

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