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Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через відсутність довіри

05 листопада 2024, 21:34
Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через відсутність довіри
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Міністру вже знайшли заміну.

Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Ґаланта через "відсутність взаємної довіри".

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Ґаланта замінить міністр закордонних справ країни Ізраель Кац.

"На жаль, хоча в перші місяці війни була довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців ця довіра дала тріщину між мною та міністром оборони", - заявив Нетаньягу.

Він додав, що вони не дійшли згоди щодо управління війною, а також Галлант приймав рішення і робив заяви, які суперечать рішенням кабінету міністрів.

"Я робив багато спроб подолати ці прогалини, але вони продовжували розширюватися. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і що ще гірше, вони стали відомі ворогу. Наші вороги насолоджувалися цим і отримали від цього багато користі", - сказав Нетаньягу.

Прем'єр вважає, що більшість членів уряду погодилися з його рішенням.

Очолював Йоав Ґалант відомство з грудня 2022 року. 

Раніше міністр оборони Ізраїлю заявив про ліквідацію майбутнього лідера "Хезболли".

 

Ізраїльміністр оборониЙоава Ґалант

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