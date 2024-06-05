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ПОЛІТИКА

Нетаньягу не повинен удостоюватися честі виступати перед Конгресом – The Hill

05 червня 2024, 13:59
Нетаньягу не повинен удостоюватися честі виступати перед Конгресом – The Hill
Фото:politeka.net
Прем'єр-міністр Ізраїлю розглядає виступ у Вашингтоні як кампанію "із виживання".

Честь виступити на спільному засіданні Конгресу була надана кільком світовим лідерам протягом багатьох років, включаючи ізраїльських президентів і прем'єр-міністрів; останніми з них були прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу у 2015 році та президент Ізраїлю Іцхак Герцог у вересні 2023 року. Спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець, штат Лос-Анджелес) запросив Нетаньягу виступити перед Конгресом, і це, ймовірно, відбудеться протягом наступних восьми тижнів.

Про це повідомляє The Hill.

Нетаньягу приїжджає до Вашингтона, намагаючись врятувати свій зруйнований статус в Ізраїлі. Це хід оточеного прем'єр-міністра, який втратив довіру громадськості, не зміг звільнити заручників або окреслити шляхи виходу з руйнувань у Газі. Тепер він намагається використати сцену виступу в Конгресі як тло для своєї політичної кампанії виживання, а не для покращення і зміцнення американо-ізраїльських відносин.

Перед обличчям поглиблення розбіжностей у США щодо його лідерства і підтримки ізраїльського уряду, він намагається заспокоїти ізраїльтян, які вважають, що американо-ізраїльські відносини погіршилися внаслідок його деструктивного лідерства.

Нетаньяху та його партія "Лікуд" стикаються з серйозними політичними викликами в Ізраїлі. Однак замість того, щоб відповісти на занепокоєння ізраїльських громадян, Нетаньягу намагається забезпечити собі легітимність у Вашингтоні.

З 7 жовтня він дав близько 30 інтерв'ю іноземним ЗМІ, але досі не дав жодного інтерв'ю ізраїльському журналісту. Зараз, продовжуючи ухилятися від реальної підзвітності, він уникає дебатів в Єрусалимі на користь оплесків республіканців MAGA у Вашингтоні, вважає газета.

Рішучість Нетаньягу втриматися на посаді прем'єр-міністра дається йому високою ціною, і ізраїльська громадськість несе відповідальність за наслідки його політичного відчаю. Тепер він також стикається з можливістю видачі ордеру на арешт у Міжнародному кримінальному суді за звинуваченнями у спробах його уряду обмежити гуманітарну допомогу, що призводить до смерті й катастрофи для сімей Гази, підриває основоположні цінності Ізраїлю і послаблює глобальну підтримку війни проти Хамасу.

Високопоставлені міністри, зокрема міністр оборони Йоав Галант і партнер по військовому кабінету Бенні Ганц, публічно висловили своє занепокоєння поведінкою Нетаньягу і його очевидним планом "вічної війни" в Газі.

"Сполучені Штати повинні відмовити йому в честі виступити перед Конгресом, поки він не погодиться на угоду, яка забезпечить звільнення заручників, дозволить США допомогти у створенні життєздатної політичної альтернативи Хамасу в Газі й сприятиме прогресу у визнанні Ізраїлю на регіональному рівні. Сполучені Штати мають важелі впливу, щоб допомогти звільнити заручників, захистити цивільне населення і змусити свого друга на Близькому Сході обрати кращий шлях заради власного майбутнього — проізраїльські лідери повинні їх використати", — повідомляє The Hill.

Конгрес СШАНетаньяху

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