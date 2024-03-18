Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що готовий відкласти оголошений раніше наступ на місто Рафах в секторі Гази.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

Під час зустрічі Шольц закликав Ізраїль до перемовин про більш тривале припинення вогню. Канцлер застеріг Нетаньягу від проведення наступу у Рафаху, куди впродовж останніх місяців були переміщені сотні тисяч палестинських біженців.

"Куди їм йти?" – запитав канцлер. І вказавши Нетаньягу на значну кількість жертв серед цивільного населення в Газі.

Також Шольц наполіг на поліпшенні ситуації з гуманітарною допомогою.

"Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як палестинці вмирають від голоду. Необхідно набагато більше гуманітарної допомоги, постійно і надійно", – сказав він.

Нетаньягу відповів, що ізраїльська мета досі полягає у тому, щоб «нищити терористичні батальйони Хамас, які залишились у Рафаху. проте він зазначив, що Ізраїль не буде цього робити, "поки ми утримуємо населення на місці".

Цими вихідними в Ізраїлі пройшли масові протести: вимагали звільнення заручників і відставки уряду.