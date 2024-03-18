Нетаньягу відклав наступ на Газу після зустрічі з Шольцем – DW
Про це повідомляє німецький мовник DW.
Під час зустрічі Шольц закликав Ізраїль до перемовин про більш тривале припинення вогню. Канцлер застеріг Нетаньягу від проведення наступу у Рафаху, куди впродовж останніх місяців були переміщені сотні тисяч палестинських біженців.
"Куди їм йти?" – запитав канцлер. І вказавши Нетаньягу на значну кількість жертв серед цивільного населення в Газі.
Також Шольц наполіг на поліпшенні ситуації з гуманітарною допомогою.
"Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як палестинці вмирають від голоду. Необхідно набагато більше гуманітарної допомоги, постійно і надійно", – сказав він.
Нетаньягу відповів, що ізраїльська мета досі полягає у тому, щоб «нищити терористичні батальйони Хамас, які залишились у Рафаху. проте він зазначив, що Ізраїль не буде цього робити, "поки ми утримуємо населення на місці".
Цими вихідними в Ізраїлі пройшли масові протести: вимагали звільнення заручників і відставки уряду.