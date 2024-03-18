Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нетаньягу відклав наступ на Газу після зустрічі з Шольцем – DW

18 березня 2024, 11:39
Нетаньягу відклав наступ на Газу після зустрічі з Шольцем – DW
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що готовий відкласти оголошений раніше наступ на місто Рафах в секторі Гази.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

Під час зустрічі Шольц закликав Ізраїль до перемовин про більш тривале припинення вогню. Канцлер застеріг Нетаньягу від проведення наступу у Рафаху, куди впродовж останніх місяців були переміщені сотні тисяч палестинських біженців.

"Куди їм йти?" – запитав канцлер. І вказавши Нетаньягу на значну кількість жертв серед цивільного населення в Газі. 

Також Шольц наполіг на поліпшенні ситуації з гуманітарною допомогою. 

"Ми не можемо стояти осторонь і дивитися, як палестинці вмирають від голоду. Необхідно набагато більше гуманітарної допомоги, постійно і надійно", – сказав він.

Нетаньягу відповів, що ізраїльська мета досі полягає у тому, щоб «нищити терористичні батальйони Хамас, які залишились у Рафаху. проте він зазначив, що Ізраїль не буде цього робити, "поки ми утримуємо населення на місці".

Цими вихідними в Ізраїлі пройшли масові протести: вимагали звільнення заручників і відставки уряду.

 

сектор ГазазустрічнаступШольцНетаньяху

Останні матеріали

Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Веймарський трикутник. Макрон нормалізує ідею про можливість відправки європейських військ в Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 березня 2024, 06:18
Хліб та Видовища
"Переломний момент: бомба і Холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін Холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone
Переклад iPress – 15 березня 2024, 15:23
Ці
Політика
Ці "вибори" не дадуть старт жодним змінам у росії. Але поразка путіна в Україні – може –Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 15 березня 2024, 12:03
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Політика
Дональд Трамп є загрозою для національної безпеки США. І проблема не в тім, що він невіглас – Том Ніколс
Переклад iPress – 15 березня 2024, 09:04
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється