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ПОЛІТИКА

Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню

30 жовтня 2023, 20:29
Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Цього не станеться, бо настав час війни.

Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій чи вогню. 

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Sky News.

Нетаньяху назвав Хамас варварами, які прагнуть знищити все, чим дорожить Ізраїль, і сповістити світ страху і темряви.

"Це поворотний момент. Поворотний момент для лідерів і країн. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, сповнене надій і обіцянок, або здатися тиранії і терору", - сказав він.

Нетаньягу уточнив, що Ізраїль битиметься.

Прем'єр Ізраїлю сказав, що необхідно проводити відмінність між "вбивством невинних" і "ненавмисними жертвами, які супроводжують кожну законну війну".

Він додав, що Хамас використовуватиме живі щити і ховатиметься в підвалах лікарень, і що угруповання не дає змоги цивільним особам покинути райони, яких Ізраїль закликав евакуюватися.

Говорячи про припинення вогню, Нетаньягу сказав, що Ізраїль не погодиться на нього, як і США не погодилися на нього після нападу на Перл-Гарбор або терористичного акту 11 вересня.

"Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню - це заклики до Ізраїлю здатися Хамасу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться", - сказав він.

Глава уряду Ізраїлю додав, що Біблія говорить, що є час миру і час війни. За його словами, настав час війни.

7 жовтня терористи Хамас неочікувано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Газа.

війнаНетаньяхуХамас: Ізраїль

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