Невакциновані не зможуть користуватися приміським транспортом на Львівщині
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Львівську ОДА з посиланням на рішення обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через складну ситуацію з коронавірусом в області з 22 листопада на території Львівської області заборонять здійснювати перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному сполученні, якщо у них немає при собі таких документів:
негативного тесту на COVID-19 - діє 72 години;
документу про повний курс вакцинації;
свідоцтва, яке підтверджує, що людина одужала від коронавірусу.
Обмеження не поширюються на:
Перевезення автівками до 5 пасажирів (разом із водієм);
Службові транспортні засоби підприємств з кількістю людей не більшою, ніж сидячих місць, і лише за маршрутом, про який поінформували Нацполіцію не менше, ніж за 2 дні;
Пасажирів, які подорожують автівкою в міжнародному сполученні за наявності вказаних вище документів.
Нагадаємо, що комісія ТЕБ і НС Львівської області підтримала рішення Держкомісії про запровадження "червоної" зони карантину. У зв'язку з чим було оприлюднено список обмежень, які діятимуть в регіоні.
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