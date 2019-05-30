Невакциновані діти більше не можуть ходити в садок, - ВСУ

Верховний суд прийняв рішення не пускати до садка дітей в яких немає щеплень

Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.

Верховний Суд України 17 квітня 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами, йдеться в "УП".

У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.

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