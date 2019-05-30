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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невакциновані діти більше не можуть ходити в садок, - ВСУ

Верховний суд прийняв рішення не пускати до садка дітей в яких немає щеплень
Позов матері, яка відстоювала своє право відводити до дошкільного навчального закладу дитину без обов’язкових щеплень (правець, дифтерія, кашлюк тощо), не задоволено.
Невакциновані діти більше не можуть ходити в садок, - ВСУ Фото: ТАСС

Верховний Суд України 17 квітня 2019 року вирішив, що індивідуальний інтерес людини (відмова від щеплення) не можна ставити вище за загальний інтерес суспільства – не хворіти інфекційними хворобами, йдеться в "УП".

У постанові йдеться, що завданням держави є забезпечення дотримання оптимального балансу між реалізацією права дитини на дошкільне навчання та інтересами інших дітей.

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30 05 2019 10:14
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