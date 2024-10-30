Невелика кількість північнокорейських військ вже перебуває в Україні – CNN

Більшість військових це сили спеціального призначення.

Західна розвідка повідомляє, що невелика кількість військових з КНДР, які раніше прибули в росію для підготовки, вже перебувають на території України.

Про це повідомив телеканал CNN.

Один зі співрозмовників телеканалу у західній розвідці сказав, що схоже, багато з них вже перебувають на території України.

Американський посадовець додав, що наразі США не мають підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Джерела CNN повідомляють, що більшість північнокорейських військових, відправлених в росію, є силами спеціального призначення.

Однак оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Є очікування, що принаймні частина солдатів КНДР дезертирує зі своїх підрозділів, як тільки потраплять на поле бою. Стане значною перешкодою для здійснення операцій і мовний бар'єр з росіянами.

Ще одне джерело розповіло, що кількість військових Північної Кореї, залучених до російської війни проти України, "може зрости".

"Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки", – додав він.

На тижні Пентагон заявив, що жодних лімітів на використання американської зброї не буде, якщо КНДР вступить у війну.