"Невідома війна в центрі Європи": у Празі відкрилася виставка українського фотографа

"У збірку фотовиставки "Невідома війна в центрі Європи" увійшли роботи художника за всі роки війни, від самих початків у 2014 році й аж до найсвіжіших фотографій, зроблених кілька місяців тому"

Виставка відомого українського фотографа, військового фотокореспондента газети "Голос України" Олександра Клименка, відкрилася в понеділок, 13 травня, у галерейному просторі Палати депутатів Парламенту Чеської Республіки.

"У збірку фотовиставки "Невідома війна в центрі Європи" увійшли роботи художника за всі роки війни, від самих початків у 2014 році й аж до найсвіжіших фотографій, зроблених кілька місяців тому", - зазначили в Посольстві України в Чехії, повідомляє "Укрінформ".

Фотографії зображають епізоди бойового та побутового життя українських бійців на фронті та кадри прифронтової зони: артилерійські залпи, окопи, бліндажі, кров на бинтах, зруйновані бібліотеки й сільські садиби, а також не покошені лани пшениці й соняшників як символ безжального часу війни, що не шкодує нікого. Кожна робота фотохудожника супроводжується коментарем автора, який ділиться своїми відчуттями та враженнями від побаченого.



Фото: Посольство України в Чехії

Виставка проходить під патронатом депутатів з міжпарламентської групи дружби "Чеська Республіка – Україна" Радека Злесака та Павела Жачека, посла України в ЧР Євгена Перебийноса та за сприяння Національного музею історії України в Другій світовій війні.



Фото: Посольство України в Чехії

За словами депутата Парламенту Радека Злесака, одного з ініціаторів виставки, основна мета цього проекту – "розповісти про бойові дії, що вже п’ять років розігруються за кілька сотень кілометрів від кордонів ЄС, розбурхати чеське суспільство, яке воліє не помічати цієї війни в центрі Європи".

Депутат Павел Жачек зазначив у своєму виступі, що ця виставка покликана ще раз засвідчити повну підтримку України з боку чеських парламентарів в питанні відстоювання своєї територіальної цілісності та суверенітету.

"Кожна країна – й Україна не виняток – має право самостійно обирати свій шлях розвитку в майбутньому. Ми засуджуємо російську агресію проти України й анексію Криму й бажаємо Україні миру й свободи", – наголосив Жачек.

Фото: Посольство України в Чехії

"Кожен журналіст має бути об’єктивним, однак, складно зберігати дистанцію і мати холодне серце, коли йдеться про війну у власній країні. Ця війна не стала для Олександра Клименка ще однією війною з багатьох: і ця надзвичайна емоційність відчувається у його роботах і передається глядачеві", – прокоментував експозицію Перебийніс.

Фотограф Олександр Клименко - не новачок у військовій фотожурналістиці. Протягом двадцяти п’яти років він був свідком багатьох миротворчих операцій ООН у країнах, де проходили службу українські військовики – колишній Югославії, на Близькому Сході, в Африці.

"Для мене найсильнішим враженням, стало коли 2 травня 2014 року в Україні збили вертоліт із 5 українськими військовими, з якими я до цього побував у дуже багатьох країнах Африки, де відбувалися різні військові конфлікти. Аж доки їх не збили на рідній землі", - сказав автор робіт. Клименко і сам неодноразово наражався на небезпеку в різних війнах по всьому світу, однак, перше поранення отримав у Києві, на вулиці Грушевського 19 січня 2014 року.

"Ця виставка про війну. Туди дуже просто доїхати зі столиці України швидкісним потягом за 6 годин. Я б назвав цей поїзд "Київ – Війна". Можливо, ця виставка жорстка. Але такою є й сама війна, що руйнує життя цілого покоління", - сказав Клименко. За його словами, він намагався показати цей трагізм сучасної історії своєї країни та героїзм солдатів.

Водночас фотограф підкреслює, що його роботи не є "енциклопедією нашої війни". Він намагався показати місця, де був сам, і людей, яких сам бачив.

Виставка триватиме до 30 травня.