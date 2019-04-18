У Києві відкрилася виставка "В'язні Кремля", - ФОТО
У церемонії відкриття взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв та перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.
Фото: Укрінформ
"Тут представлені портрети людей, які перебувають в ув'язненні, в'язні Кремля. Люди, які в обстановці бездіяльності, хаосу, зради знайшли в собі мужність протистояти окупантам. Наш обов'язок – зробити все можливе для їхнього звільнення", – сказав під час свого виступу Джемілєв.
Фото: Укрінформ
Еміне Джапарова наголосила, що про українських бранців повинні знати в Україні і світі.
"Ми повинні знати історію цих людей. Попри те, що ці люди за ґратами, у них є абсолютно людські історії", – сказала заступник міністра.
Фото: Укрінформ
Як поінформувала Джапарова, ця виставка побувала у багатьох містах, у тому числі й за кордоном.
Після презентації експозиції, Джемілєв підписав охочим книгу "Мустафа Джемілєв. Шлях лідера".
Презентація експозиції відбулася в рамках міжнародної конференції, присвяченої деокупації та реінтеграції інформаційного простору Криму.
Нагадаємо, що Ермітаж вивозить із кримських музеїв експонати в Казань.
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