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У Києві відкрилася виставка "В'язні Кремля", - ФОТО

"Ми повинні знати історію цих людей. Попри те, що ці люди за ґратами, у них є абсолютно людські історії"
Виставка "В'язні Кремля", на якій представлені портрети засуджених і затриманих Росією українців і кримських татар, відкрилася в приміщенні Київського Інституту міжнародних відносин.
У Києві відкрилася виставка "В Фото: Укрінформ

У церемонії відкриття взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв та перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.


Фото: Укрінформ

"Тут представлені портрети людей, які перебувають в ув'язненні, в'язні Кремля. Люди, які в обстановці бездіяльності, хаосу, зради знайшли в собі мужність протистояти окупантам. Наш обов'язок – зробити все можливе для їхнього звільнення", – сказав під час свого виступу Джемілєв.


Фото: Укрінформ

Еміне Джапарова наголосила, що про українських бранців повинні знати в Україні і світі.

"Ми повинні знати історію цих людей. Попри те, що ці люди за ґратами, у них є абсолютно людські історії", – сказала заступник міністра.


Фото: Укрінформ

Як поінформувала Джапарова, ця виставка побувала у багатьох містах, у тому числі й за кордоном.

Після презентації експозиції, Джемілєв підписав охочим книгу "Мустафа Джемілєв. Шлях лідера".

Презентація експозиції відбулася в рамках міжнародної конференції, присвяченої деокупації та реінтеграції інформаційного простору Криму.

Нагадаємо, що Ермітаж вивозить із кримських музеїв експонати в Казань.

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18 04 2019 21:37
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