Невідомі дрони помітили над авіабазою "Рамштайн"

Безпілотники зафіксували і над іншими німецькими об'єктами.

В Німеччині в останні тижні були зафіксовані БпЛА над чутливими промисловими об'єктами і над військовою базою "Рамштайн", яку використовують США.

Про це йдеться у публікації газети Spiegel.

Згідно з конфіденційною доповіддю німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над територією авіабази були помічені численні безпілотники.

Були вжиті безпекові заходи, проте оператора дрона знайти не вдалось.

Видання пише, що також дрони були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF, але їхнє походження з'ясувати не вдалося.

Американська армія підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном" у відповідь на запит Spiegel.

"На початку грудня в цьому районі і над авіабазою "Рамштайн" було помічено кілька невеликих безпілотних літальних апаратів; вони не справили жодного впливу на персонал бази або на об'єкти, які там розташовані, і військову техніку", – заявила представниця бази.

Прокуратура Фленсбурга розпочала розслідування за підозрою в "агентурній діяльності з диверсійною метою".

Того тижня на конференції міністрів внутрішніх справ у Бранденбурзі обговорювали польоти безпілотників.

Проте учасники конференції не змогли домовитися про спільний підхід до протидії таким польотам.

Ще на початку року ми писали, що дрони-шпигуни: чому Німеччина не може зупинити незаконне спостереження за своїми військовими об'єктами.