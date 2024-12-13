Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Невідомі дрони помітили над авіабазою "Рамштайн"

13 грудня 2024, 18:27
Невідомі дрони помітили над авіабазою
Безпілотники зафіксували і над іншими німецькими об'єктами.

В Німеччині в останні тижні були зафіксовані БпЛА над чутливими промисловими об'єктами і над військовою базою "Рамштайн", яку використовують США.

Про це йдеться у публікації газети Spiegel.

Згідно з конфіденційною доповіддю німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над територією авіабази були помічені численні безпілотники.

Були вжиті безпекові заходи, проте оператора дрона знайти не вдалось.

Видання пише, що також дрони були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта BASF, але їхнє походження з'ясувати не вдалося.

Американська армія підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном" у відповідь на запит Spiegel.

"На початку грудня в цьому районі і над авіабазою "Рамштайн" було помічено кілька невеликих безпілотних літальних апаратів; вони не справили жодного впливу на персонал бази або на об'єкти, які там розташовані, і військову техніку", – заявила представниця бази.

Прокуратура Фленсбурга розпочала розслідування за підозрою в "агентурній діяльності з диверсійною метою".

Того тижня на конференції міністрів внутрішніх справ у Бранденбурзі обговорювали польоти безпілотників. 

Проте учасники конференції не змогли домовитися про спільний підхід до протидії таким польотам.

Ще на початку року ми писали, що дрони-шпигуни: чому Німеччина не може зупинити незаконне спостереження за своїми військовими об'єктами.

 

НімеччинаДронРамштайн

Останні матеріали

Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Бізнес & Фінанси
Занепад росії. Слабка економіка, союзники-невдахи та зростаючий опір – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 16:04
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється