Дрони-шпигуни: чому Німеччина не може зупинити незаконне спостереження за своїми військовими об'єктами – Bild

При Міноборони, врешті, створили спеціальний підрозділ, але й він досі не досяг результату.

У Німеччині підозрілі дрони понад рік шпигують за військовими об’єктами, в тому числі і тими, де німецькі інструктори тренують українських військових, однак сили безпеки ФРН досі так і не змогли приземлити жоден із них, аби отримати бодай якісь докази того, хто за цим стоїть.

Про це пише Bild.

Підозрілі дрони виявили над німецькими військовими об’єктами ще в жовтні 2022 року. Особливо активно вони спостерігали за місцями, де бундесвер тренує українців.

Тодішній командувач Територіальним командуванням генерал Карстен Брейер доручив військовій поліції застосовувати передавачі радіоперешкод HP 47, які, теоретично, можуть змусити дрони приземлитися. Однак ефективність HP 47 не була достатньо досліджена.

Жодних інших заходів щодо безпілотників не вживали. І вони продовжують літати і далі.

Експерт з питань оборони та депутат Бундестагу Маркус Фабер зазначив, що безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на танках.

"На інших об’єктах у повітряний простір іноді входить кілька дронів одночасно. Це чітко організовано і сильно вказує на росію", - каже він.

В Міноборони Німеччини також підозрюють, що за цим стоїть москва, але не можуть цього довести, оскільки жодного дрона досі не змогли посадити, так само як виявити, хто б ним керував.

15 листопада 2023 року Бундесвер створив оперативну групу з виявлення безпілотників. Як пояснив німецьким депутатам державний секретар Міноборони ФНР Гілмер, оперативна група повинна спочатку уточнити в міністерстві внутрішніх справ, кому і що дозволено робити в захисті від безпілотників. Також підрозділу необхідно дослідити, які засоби захисту працюють і як швидко їх можна придбати. При цьому видання підкреслює, що через два місяці відчутних результатів все ще немає.

Водночас німецькі політики посилюють тиск на військових через шпигунство безпілотників.

"Не може бути так, щоб генеральний інспектор виявляв, що існує величезна проблема з безпілотниками, а потім нічого не відбувалося протягом року", - вважає депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц.

"Коли мова заходить про безпілотники, потрібно ще багато чого надолужити. Ясно одне: нашій армії потрібні сучасні засоби перешкод. Нам потрібні результати цільової групи протягом наступних кількох місяців", - додав у свою чергу представник Вільної демократичної партії Маркус Фабер.