Невідомі намагалися зламати профілі журналістів "Схем" у соцмережах і месенджерах

Протягом декількох тижнів невідомі намагалися отримати доступ до профілів щонайменше чотирьох співробітників програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший") – під атаку потрапили їхні акаунти в месенджерах Telegram, WhatsApp і соцмережі Facebook.

7 лютого о 4:07 ранку за Києвом невідомі отримали доступ до Телеграм-акаунту журналіста Максима Савчука. За декілька хвилин – о 4:15 – відбулася спроба отримати доступ до Telegram-акаунту журналістки Валерії Єгошиної. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

​До того ж, атака на Telegram-акаунти і Валерії, і Максима з різницею в кілька хвилин здійснювалися з однієї IP-адреси.

​Сама Валерія Єгошина припустила, що спроба зламу її акаунту може бути пов’язана із виходом її розслідування "Ілюзіоністи" про ботів, що діють в інтересах впливових політиків партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка та Миколи Мартиненка.

Уже на початку березня невідомі намагалися зламати сторінку журналістки "Схем" Катерини Каплюк у Facebook та отримали доступ до WhatsApp-акаунту SMM/Web-редакторки Дар’ї Мартиненко.

​Головний редактор і ведуча "Схем" Наталка Седлецька вважає ці спроби зламу тривожним сигналом, і прямо пов’язує з професійною діяльністю.

"Схоже, зловмисники шукають "точку входу" у нашу внутрішню комунікацію. Думаю, це може відбуватись з двох причин – або для отримання даних про наші джерела інформації, або для розуміння, про що готуються наступні розслідування. Я можу зрозуміти інтерес зловмисників, але, нагадую, що втручатись в роботу редакції – це протизаконно. До того ж, аби дізнатися про наше нове гучне розслідування достатньо просто увімкнути ефір програми "Схеми" вже сьогодні, 28 березня. Також попереджаю, що випадку зламу акаунтів наших журналістів, ви можете дізнатись про одну з наймасштабніших афер за часів президентства Петра Порошенка, а значить ефір, який ми наразі ретельно готуємо, вам буде вже не так цікаво дивитись", – каже головний редактор "Схем" Наталка Седлецька.

Журналісти-розслідувачі "Схем" стають об’єктами кібератаки не вперше.

У січні 2018-го, за тиждень після виходу розслідування про таємну відпустку президента Петра Порошенка на Мальдівах його автор Михайло Ткач повідомив про спроби зламу його пошти й акаунтів у соцмережах.

"За цей тиждень мені намагались ламати пошту, месенджери, присилали фейкові листи з фейковими платіжками, попереджали "по тобі працюють", була розгорнута кампанія по дискредитації провладною армією ботів і ломів. Це був дуже насичений тиждень тиску, тиждень, коли машина пропаганди влади працювала, не покладаючи рук. Тиждень маніпуляцій і образ", – написав журналіст у Facebook.

Нагадаємо, журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.