Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Невідомі обстріляли вікна Голосіївського райсуду в Києві, - ОНОВЛЕНО

Пошкоджено вікна і стіни, постраждалих немає
Вранці 12 березня невідомі обстріляли стіни і вікна другого і третього поверхів будівлі Голосіївського районного суду Києва.
Невідомі обстріляли вікна Голосіївського райсуду в Києві, - ОНОВЛЕНО Фото:"Судово-юридична газета"

"Скоєно напад на Голосіївський райсуд Києва. Нападники здійснили серію пострілів по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі. Обстріл здійснили з тильного боку будівлі і спрямували в бік кабінетів суддів", - повідомляє "Судово-юридична газета".

У суді подію пов'язують з професійною діяльністю співробітників.


Фото:"Судово-юридична газета"


Фото:"Судово-юридична газета"

На місці працюють експерти і співробітники правоохоронних органів.

Оновлення

Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як "хуліганство", повідомляють на сайті поліції Києва.


Фото:Національна поліція

"Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві чоловік розстріляв двох людей.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2019 16:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.