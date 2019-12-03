Невідомі обстріляли вікна Голосіївського райсуду в Києві, - ОНОВЛЕНО
"Скоєно напад на Голосіївський райсуд Києва. Нападники здійснили серію пострілів по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі. Обстріл здійснили з тильного боку будівлі і спрямували в бік кабінетів суддів", - повідомляє "Судово-юридична газета".
У суді подію пов'язують з професійною діяльністю співробітників.
Фото:"Судово-юридична газета"
Фото:"Судово-юридична газета"
На місці працюють експерти і співробітники правоохоронних органів.
Оновлення
Правоохоронці попередньо кваліфікували інцидент як "хуліганство", повідомляють на сайті поліції Києва.
Фото:Національна поліція
"Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.
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