Невідомі повідомили про замінування "Гуллівера" і ще трьох великих об'єктів у Києві
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 16:40. До місця події прибули правоохоронці, медики і пожежники, очікується наряд вибухотехніків. Про це повідомляє LB.ua.
Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua
Видання "Інформатор" повідомляє, що на цей момент вибухівку шукають ще в одному торговому центрі - в SkyMall. Інформацію про достовірність мінування уточнюють. Відвідувачів і персонал почали евакуювати з ТРЦ.
Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua
Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua
Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua
Прес-служба столичної поліції повідомила про чотири анонімні повідомлення про закладену вибухівку в торгово-розважальних центрах в Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці. Дзвінки надійшли протягом години.
Фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних і лікарі перебувають за відповідними адресами. Зараз правоохоронці перевіряють будівлі і прилеглі до них території.
Вся інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних управлінь поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, що до київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.
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