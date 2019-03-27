Невідомі повідомили про замінування "Гуллівера" і ще трьох великих об'єктів у Києві

Повідомляють про замінування ще одного торгового центру

У центрі Києва евакуювали торговий центр "Гулівер" через повідомлення про мінування.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 16:40. До місця події прибули правоохоронці, медики і пожежники, очікується наряд вибухотехніків. Про це повідомляє LB.ua.



Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua

Видання "Інформатор" повідомляє, що на цей момент вибухівку шукають ще в одному торговому центрі - в SkyMall. Інформацію про достовірність мінування уточнюють. Відвідувачів і персонал почали евакуювати з ТРЦ.



Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua



Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua



Фото: Сергій Бумеров./kiev.informator.ua

Прес-служба столичної поліції повідомила про чотири анонімні повідомлення про закладену вибухівку в торгово-розважальних центрах в Дніпровському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах столиці. Дзвінки надійшли протягом години.

Фахівці вибухотехнічної служби, слідчо-оперативні групи територіальних управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних і лікарі перебувають за відповідними адресами. Зараз правоохоронці перевіряють будівлі і прилеглі до них території.

Вся інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних управлінь поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що до київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.