У Києві "мінували" офіс Гриценка

До київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.

"Працюючи в Дніпрі, щойно отримав таке повідомлення з київського штабу: до нас в партійний офіс приїхали наряд патрульної поліції, а також слідча група. Повідомили, що надійшло анонімне повідомлення на тел. 102 про замінування офісу кандидата в президенти Анатолія Гриценка з вказуванням адреси вулиця Антоновича, 23-Б", - написав сам Гриценко у Facebook, інформує "Українська правда".

Гриценко додав, що поліція евакуювала людей з будинку та чекає оперативну групу з кінологами для перевірки будівлі.

У поліції додали, що інформація про замінування офісу Гриценка не підтвердилася.

Відзначається, що невідомий подзвонив на лінію 102 і розповів, що вчора під час розпиття алкогольних напоїв його знайомий говорив про замінування офісу Гриценка і навіть показав йому пакет із пристроєм, схожим на вибухівку.

"На місце події відразу ж виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління та спеціалісти профільних служб. Проводилася евакуація осіб із приміщення та ретельна перевірка будівлі і прилеглої до неї території. Небезпечних предметів не виявили", - йдеться в повідомленні.



Фото: Нацполіція

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який повідомив про замінування, та його товариша, який планував скоїти злочин.

Нагадаємо, що Національна поліція 23 березня взяла під охорону всі окружні виборчі комісії.