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Невідомий повідомив у поліцію про "колону техніки з вибухівкою" на трасі Київ-Одеса

Також був дзвінок про "замінування" аеропорту "Бориспіль"
За минулу добу в поліцію Київської області надійшли два анонімні повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", а також про нібито рух колони техніки з вибухівкою трасою "Київ-Одеса" у бік столиці.
Невідомий повідомив у поліцію про "колону техніки з вибухівкою" на трасі Київ-Одеса Фото:Facebook

Про це повідомляють на сайті поліції, передає LB.ua.

Зазначають, що обидва повідомлення виявилися неправдивими.

"Майже щодня надходять такі анонімні заяви про вибухові пристрої в торгових центрах, поїздах, транспорті, культурних і освітніх установах, лікарнях і т. д. На кожне з таких повідомлень поліція реагує відповідним чином: проводиться евакуація людей, для огляду місця подій залучають вибухотехнічної та кінологічні підрозділи, спільно з правоохоронцями працюють співробітники ДСНС і медики. Іноді такі відпрацювання об'єктів створюють певні незручності, але ми просимо поставитися з розумінням до таких заходів", - зазначили в поліції.

Правоохоронці наголошують, що і надалі будуть відпрацьовувати всі такі повідомлення для забезпечення безпеки громадян.

"Усього з початку року області надійшло 170 повідомлень про "замінування" об'єктів. Було відкрито 54 кримінальні провадження за ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК", - додали в обласній поліції.

Нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України затримали групи людей, які організовували роботу "ботоферми" і використовували її для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування".

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17 12 2019 16:40
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