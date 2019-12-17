Невідомий повідомив у поліцію про "колону техніки з вибухівкою" на трасі Київ-Одеса
Про це повідомляють на сайті поліції, передає LB.ua.
Зазначають, що обидва повідомлення виявилися неправдивими.
"Майже щодня надходять такі анонімні заяви про вибухові пристрої в торгових центрах, поїздах, транспорті, культурних і освітніх установах, лікарнях і т. д. На кожне з таких повідомлень поліція реагує відповідним чином: проводиться евакуація людей, для огляду місця подій залучають вибухотехнічної та кінологічні підрозділи, спільно з правоохоронцями працюють співробітники ДСНС і медики. Іноді такі відпрацювання об'єктів створюють певні незручності, але ми просимо поставитися з розумінням до таких заходів", - зазначили в поліції.
Правоохоронці наголошують, що і надалі будуть відпрацьовувати всі такі повідомлення для забезпечення безпеки громадян.
"Усього з початку року області надійшло 170 повідомлень про "замінування" об'єктів. Було відкрито 54 кримінальні провадження за ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК", - додали в обласній поліції.
Нагадаємо, що Співробітники Служби безпеки України затримали групи людей, які організовували роботу "ботоферми" і використовували її для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування".
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