СБУ заблокувала "ботоферму", яка розсилала повідомлення про "замінування"
Згідно з повідомленням, підозрювані активно надавали послуги російській стороні і особам, причетним до діяльності так званої "ДНР", передає LB.ua.
"Акаунти потім використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв'язку товарів, вилучених з законного обороту", - йдеться в повідомленні.
У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання, яке управляло масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо.
"У роботі комплексу використовувалися також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв'язку, в більшості країн можна придбати тільки при наявності паспорта або кураторства ФСБ РФ. В рамках кримінального провадження проведені обшуки розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримані безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності", - відзначили в СБУ.
Триває слідство.
Нагадаємо, що У понеділок, 11 листопада, правоохоронці евакуювали близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.
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