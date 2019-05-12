СБУ заблокувала "ботоферму", яка розсилала повідомлення про "замінування" Підозрювані активно надавали послуги російській стороні

Співробітники Служби безпеки України затримали групи людей, які організовували роботу "ботоферми" і використовували її для масового поширення деструктивних публікацій в соцмережах і месенджерах, розсилки неправдивих повідомлень про "мінування".

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Згідно з повідомленням, підозрювані активно надавали послуги російській стороні і особам, причетним до діяльності так званої "ДНР", передає LB.ua. "Акаунти потім використовувалися замовниками для встановлення і підтримки легендованих контактів з українськими громадянами, проведення незаконних фінансових операцій, пересилання через операторів поштового зв'язку товарів, вилучених з законного обороту", - йдеться в повідомленні. У Києві правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання, яке управляло масивом SIM-карт, віртуальними мобільними телефонами, розсилкою СМС-повідомлень тощо. "У роботі комплексу використовувалися також SIM-карти іноземних мобільних операторів зв'язку, в більшості країн можна придбати тільки при наявності паспорта або кураторства ФСБ РФ. В рамках кримінального провадження проведені обшуки розташування спеціального технічного обладнання, під час яких отримані безперечні докази причетності конкретних осіб до протиправної діяльності", - відзначили в СБУ. Триває слідство. Нагадаємо, що У понеділок, 11 листопада, правоохоронці евакуювали близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.

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