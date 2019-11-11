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Пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через "мінування" евакуювали на станції "Полтава Київська"

Під час перевірки вибухонебезпечних речовин не знайдено
У понеділок, 11 листопада, правоохоронці евакуювали близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.
Пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через "мінування" евакуювали на станції "Полтава Київська" Фото: "Укрзалізниця"

Про це повідомляють на сайті поліції Полтавської області, передає LB.ua.

"Близько 7:50 надійшло анонімне повідомлення про те, що в поїзді, який перебував на станції "Полтава Київська" і прямував до Києва, є бомба", - йдеться в повідомленні.

Після перевірки інформація про "мінування" потяга не підтвердилася.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надіслав анонімне повідомлення. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше 7 листопада, пасажирів "Інтерсіті" №744 за маршрутом "Львів-Київ" довелося евакуювати посеред поля в Житомирській області через анонімне повідомлення про мінування.

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11 11 2019 16:00
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