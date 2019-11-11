CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 11 листопада, правоохоронці евакуювали близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через "мінування" евакуювали на станції "Полтава Київська"
Під час перевірки вибухонебезпечних речовин не знайдено
Фото: "Укрзалізниця"
Про це повідомляють на сайті поліції Полтавської області, передає LB.ua.
"Близько 7:50 надійшло анонімне повідомлення про те, що в поїзді, який перебував на станції "Полтава Київська" і прямував до Києва, є бомба", - йдеться в повідомленні.
Після перевірки інформація про "мінування" потяга не підтвердилася.
Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який надіслав анонімне повідомлення. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Раніше 7 листопада, пасажирів "Інтерсіті" №744 за маршрутом "Львів-Київ" довелося евакуювати посеред поля в Житомирській області через анонімне повідомлення про мінування.
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11 11 2019 16:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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