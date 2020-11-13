Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування будівлі Верховної Ради

До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування будівлі Верховної Ради, здійснюється перевірка інформації, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському райуправлінні поліції Києва.

"О 9-й ранку за лінією 102 надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування будівлі парламенту. На місці працює оперативно-слідча група і вибухотехніки, перевірку ще не завершено", - сказали в райуправлінні, пише "Інтерфакс-Україна".

У випадках перевірки інформації про нібито мінування держбудівель поліцейські працюють по периметру, усередині приміщення перевірку здійснюють співробітники управління Держохорони.

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