CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування будівлі Верховної Ради, здійснюється перевірка інформації, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Печерському райуправлінні поліції Києва.
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Поліція перевіряє інформацію про нібито мінування будівлі Верховної Ради
Фото: Reuters
"О 9-й ранку за лінією 102 надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування будівлі парламенту. На місці працює оперативно-слідча група і вибухотехніки, перевірку ще не завершено", - сказали в райуправлінні, пише "Інтерфакс-Україна".
У випадках перевірки інформації про нібито мінування держбудівель поліцейські працюють по периметру, усередині приміщення перевірку здійснюють співробітники управління Держохорони.
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13 11 2020 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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