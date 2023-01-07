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В Україні запущено інтерактивну карту замінованих територій

07 січня 2023, 18:41
В Україні запущено інтерактивну карту замінованих територій
джерело mine.dsns.gov.ua
Державна служба з надзвичайних ситуацій Україна запустила інтерактивну карту замінованих територій.

Для карти створено спеціальну сторінку на сайті ДСНС.

На карті вказані місця, де сапери вже виявили або припускають наявність вибухонебезпечних предметів. Локації відмічені різними кольорами (жовтим і червоним) залежно від ступеня загрози, похибка становить близько 30 метрів.

ДСНС радить українцям використовувати інформацію під час поїздок у райони, де велися бойові дії.

"Будьте пильними. Тисячі боєприпасів залишаються нездетонованими після ворожих обстрілів. Міни й інші вибухонебезпечні предмети можуть бути в покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, у полях, лісах, на узбіччях доріг", — попередила ДСНС.

У разі виявлення підозрілого предмета рятувальники порекомендували не чіпати їх, відійти на відстань не менше 100 метрів, попередити оточення, позначити місце одягом, палицями, табличками або іншим доступним способом, повідомити екстрені служби. Офіційні номери, за якими слід повідомляти про вибухівку: 101 (ДСНС) і 102 (Національна поліція).

Щоб подивитися карту, необхідно відкрити сайт із будь-якого пристрою або завантажити мобільний додаток на смартфон — ДСНС розмістила посилання на сторінки в App Store і Google Play.

Нагадаємо , що відтепер на порталі "Дія" можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру.

ДСНСзамінування

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