Україна починає евакуацію своїх громадян з Криму
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.
"Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Проїхав сьогодні з інспекцією вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу. Ці вокзали стануть опорними для евакуації жителів Криму, що вирішать евакуюватись Укрзалізницею", - зазначив він.
Кримчани також зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Одеси.
"Безплатний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безплатна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників", - зазначив глава "Укрзалізниці".
Він пояснив, що ініціатива викликана останніми подіями в Криму.
"Останнім часом в Криму буйно квітне "бавовна". Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш", - написав Камишін.
Він також нагадав, що Володимир Зеленський закликав кримчан бути якомога далі від військових об'єктів.
Раніше повідомлялось, що на Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією".
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