Україна починає евакуацію своїх громадян з Криму

"Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Проїхав сьогодні з інспекцією вокзалів Запоріжжя та Кривогу Рогу. Ці вокзали стануть опорними для евакуації жителів Криму, що вирішать евакуюватись Укрзалізницею", - зазначив він.

Кримчани також зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Одеси.

"Безплатний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безплатна медична допомога, «підйомні» від Укрпошти, та турбота наших залізничників", - зазначив глава "Укрзалізниці".

Він пояснив, що ініціатива викликана останніми подіями в Криму.

"Останнім часом в Криму буйно квітне "бавовна". Ми тут всі добре знаємо, як воно, коли поруч лунають вибухи: нікому та ніколи такого не побажаєш", - написав Камишін.

Він також нагадав, що Володимир Зеленський закликав кримчан бути якомога далі від військових об'єктів.

Раніше повідомлялось, що на Банковій назвали вибухи в Криму "демілітаризацією".