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У Києві евакуювали Центральний вокзал через повідомлення про мінування

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей"
У Києві в понеділок, 21 вересня, надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. У зв'язку з цим проводиться евакуація персоналу та пасажирів.
У Києві евакуювали Центральний вокзал через повідомлення про мінування Фото: Hromadske

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.

Будівлю вокзалу перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.

"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.

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21 09 2020 16:10
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