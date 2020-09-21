CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в понеділок, 21 вересня, надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу. У зв'язку з цим проводиться евакуація персоналу та пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві евакуювали Центральний вокзал через повідомлення про мінування
"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей"
Фото: Hromadske
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає РБК - Україна.
Будівлю вокзалу перевіряють вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.
При цьому відзначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центрального будинку переходи.
"Укрзалізниця" просить зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.
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