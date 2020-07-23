CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві повідомили про замінування авто біля торгового центру на Оболоні
Автомобіль оточили
Фото : РБК - Україна
Про це свідчить відео спільноти "ДТП Київ", передає РБК - Україна.
На відео зафіксовано, як правоохоронець проводить огляд автомобіля. Територію біля торгового центру оточили.
Підкреслимо, раніше стало відомо, що в Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.
Зараз патрульні охороняють місце події для безпеки громадян і очікують прибуття вибухотехніків.
Нагадаємо, що автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.
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23 07 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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