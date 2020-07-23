У Києві повідомили про замінування авто біля торгового центру на Оболоні

У Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.

Про це свідчить відео спільноти "ДТП Київ", передає РБК - Україна.

На відео зафіксовано, як правоохоронець проводить огляд автомобіля. Територію біля торгового центру оточили.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що в Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Зараз патрульні охороняють місце події для безпеки громадян і очікують прибуття вибухотехніків.

Нагадаємо, що автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.