У Львові "замінували" будівлю міськради
02 січня 2023, 13:57
Фото: з вільного доступу
У Львові невідомі повідомили про мінування будівлі міської ради в історичному центрі міста, влада еваукює людей.
Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий
О 13:32 мер повідомив, що надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші, тож проводиться евакуація.
Нагадаємо, українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня.