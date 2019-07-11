Пасажирів потяга евакуювали посеред поля в Житомирській області через "мінування"

Люди їхали потягом "Інтерсіті" зі Львова до Києва

Сьогодні, 7 листопада, пасажирів "Інтерсіті" №744 за маршрутом "Львів-Київ" довелося евакуювати посеред поля в Житомирській області через анонімне повідомлення про мінування.

"Близько 10:00 в управління Львівської залізниці зателефонував анонім і повідомив, що потяг сполученням "Львів-Київ" замінований. Пасажирів потяга №744, які їхали ранковим "Інтерсіті" в столицю евакуювали на станції "Обвідний", неподалік Коростеня, що на Житомирщині", - передає LB.ua.

На офіційному сайті Житомирської області вже є інформація про перевірку потяга через повідомлення про замінування. За їхніми даними, з потяга евакуювали 500 осіб.

Зараз на місці працюють рятувальники. За словами очевидців, вони ще чекають на вибухотехніків і кінологів.

Нагадаємо, що Центральний залізничний вокзал у Києві евакуювали через повідомлення про замінування.