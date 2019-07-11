CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні, 7 листопада, пасажирів "Інтерсіті" №744 за маршрутом "Львів-Київ" довелося евакуювати посеред поля в Житомирській області через анонімне повідомлення про мінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажирів потяга евакуювали посеред поля в Житомирській області через "мінування"
Люди їхали потягом "Інтерсіті" зі Львова до Києва
ZAXID.NET
"Близько 10:00 в управління Львівської залізниці зателефонував анонім і повідомив, що потяг сполученням "Львів-Київ" замінований. Пасажирів потяга №744, які їхали ранковим "Інтерсіті" в столицю евакуювали на станції "Обвідний", неподалік Коростеня, що на Житомирщині", - передає LB.ua.
На офіційному сайті Житомирської області вже є інформація про перевірку потяга через повідомлення про замінування. За їхніми даними, з потяга евакуювали 500 осіб.
Зараз на місці працюють рятувальники. За словами очевидців, вони ще чекають на вибухотехніків і кінологів.
Нагадаємо, що Центральний залізничний вокзал у Києві евакуювали через повідомлення про замінування.
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