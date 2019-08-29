У Києві евакуюють залізничний вокзал - загроза вибуху
Відповідне оголошення було оприлюднене на вокзалі у четвер ввечері, повідомляє "Укрінформу".
У травні київські правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який підозрюється у неправдивому повідомленні про замінування залізничного вокзалу.
Тоді підозрюваний уночі зателефонував до поліції і повідомив, що за кілька хвилин відбудеться вибух на центральному залізничному вокзалі. Спеціалісти профільних служб виїхали на місце для перевірки. У результаті ретельного огляду приміщення вокзалу та прилеглої території жодних підозрілих предметів і речовин виявлено не було. Правоохоронцям довелося тоді евакуювати понад 600 осіб. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, що востаннє повідомлення про замінування вокзалу у Києві надходило 19 червня, тодіправоохоронці закрили будівлю вокзалу.
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