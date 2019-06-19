CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві правоохоронці закрили будівлю вокзалу через повідомлення про мінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві "замінували" залізничний вокзал
Пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи
Фото: Hromadske
Перекриті входи в Центральний та Південний вокзали, повідомляє Громадське.
Водночас, пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи.
На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС.
Водночас, поїзди курсують без змін у розкладі.
Нагадаємо, що 11 червня за добу в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах.
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