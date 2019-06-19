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У Києві "замінували" залізничний вокзал

Пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи
У Києві правоохоронці закрили будівлю вокзалу через повідомлення про мінування.
У Києві "замінували" залізничний вокзал Фото: Hromadske

Перекриті входи в Центральний та Південний вокзали, повідомляє Громадське.

Водночас, пасажирів скеровують до поїздів через бічні підземні переходи.

На місце події приїхали кінологи, та пожежна вантажівка ДСНС.

Водночас, поїзди курсують без змін у розкладі.

Нагадаємо, що 11 червня за добу в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах.

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19 06 2019 22:22
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