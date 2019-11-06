За добу в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах

Упродовж минулої доби в Національну поліцію надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у різних містах України.

"Терористичні угруповання РФ не припиняють спроб дестабілізувати ситуацію в нашій країні. За минулу добу в підрозділи поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, в Одесі, Генічеську", - написав заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За словами Аброськіна, правоохоронці евакуювали понад 32 тис. громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торгових центрів, шести гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, п'яти станцій Київського метрополітену.

"Уже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій і підприємств з поштового сервісу з присвоєною IP-адресою, що належить ТОВ, зареєстрованим у РФ", - повідомив заступник голови Нацполіції.

"Від цих жахливих дій терористів щодня потерпають тисячі звичайних громадян нашої країни. Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення, і наші люди по-різному ставляться до цього, іноді - з підтримкою, іноді - з роздратуванням. Але незважаючи ні на що, ми будемо перевіряти кожне звернення", - додав Аброськін.

Нагадаємо, що Конституційний Суд продовжує розглядати конституційність президентського указу про розпуск парламенту, попри анонімне повідомлення про "замінування" суду.