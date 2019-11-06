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Попри повідомлення про замінування, КС продовжує засідання

Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години
Конституційний Суд продовжує розглядати конституційність президентського указу про розпуск парламенту, попри анонімне повідомлення про "замінування" суду.
Попри повідомлення про замінування, КС продовжує засідання Фото: ukrslovo.net

Інформацію про "замінування" будівлі "Українській правді" підтвердили у поліції Києва.

За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі території уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.

Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години.

Відзначимо, що суд ходив на перерву у близько 30-40 хвилин, а потім продовжив засідання.

У коментарі УП в прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.

"Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено", - запевнили в УДО.

Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.

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11 06 2019 12:40
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