Попри повідомлення про замінування, КС продовжує засідання
Інформацію про "замінування" будівлі "Українській правді" підтвердили у поліції Києва.
За словами начальниці відділу комунікацій Нацполіції Києва Оксани Блищик, прилеглу до будівлі території уже перевірили кінологи і не знайшли вибухонебезпечних предметів.
Блищик повідомила, що анонімне повідомлення про "замінування" КС надійшло до ДСНС близько 10 години.
Відзначимо, що суд ходив на перерву у близько 30-40 хвилин, а потім продовжив засідання.
У коментарі УП в прес-службі Управління державної охорони повідомили, що перевірили інформацію про мінування будівлі КС.
"Жодних вибухонебезпечних предметів під час комплексної перевірки будівлі КСУ не виявлено", - запевнили в УДО.
Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.
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