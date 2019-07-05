Невідомий захопив чотирьох заручників у Франції

За даними місцевого видання La Dépêche du Midi, яке посилається на джерела в поліції, мова про терористичну атаку наразі не йде.

Мова про терористичну атаку наразі не йде.

У комуні Бланьяк неподалік від французького міста Тулуза невідомий чоловік взяв у заручники чотирьох осіб. Інцидент стався в магазині тютюнових виробів. Про вимоги зловмисника наразі не повідомляється, передає "LB".

Район події оточений спецпризначенцями поліції. За даними прокуратури, чоловік погрожує відкрити стрілянину по поліцейських. Крім того, як вказує France3, зловмисник вимагає перемовника і погрожує вбивством одного із заручників, якщо не буде знято оточення.

Поліція Франції у своєму Твіттері підтвердила, що проводить спецоперацію в околицях Бланьяка, де, зокрема, розташований і аеропорт Тулузи. Жителів просять уникати район проведення операції і дотримуватися периметру безпеки.

За даними місцевого видання La Dépêche du Midi, яке посилається на джерела в поліції, мова про терористичну атаку наразі не йде. Можливо, мала місце спроба пограбування.

Нагадаємо, що Франція хоче, щоб Росія лишилася членом Ради Європи.