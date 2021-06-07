Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Неядерні держави закликали ліквідувати ядерну зброю

У контексті червневої зустрічі президентів США та Росії Маас сказав, що зараз "сприятливий момент запропонувати цілком конкретні заходи"
Країни, що входять до Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння, закликали світові держави зробити конкретні кроки щодо ліквідації ядерної зброї.
Неядерні держави закликали ліквідувати ядерну зброю Фото: Аналітичний центр ADASTRA

Таку заяву зроблено у Мадриді на четвертому засіданні міністрів у межах цієї ініціативи, передає "Укрінформ" з посиланням на The Canberra Times.

Як зазначається, 16 неядерних країн закликали всі дев’ять ядерних держав "сприяти роззброєнню шляхом вжиття значущих заходів" для виконання своїх зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Повернення до ядерного роззброєння можливе. Але, перш за все, воно також критично необхідне", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

У контексті червневої зустрічі президентів США та Росії Маас сказав, що зараз "сприятливий момент запропонувати цілком конкретні заходи".

Стокгольмська ініціатива об’єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Окрім Німеччини до групи також входять Аргентина, Канада, Ефіопія, Фінляндія, Індонезія, Японія, Йорданія, Казахстан, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Південна Корея, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Серед дев’яти держав, про які відомо або вважається, що вони мають ядерне озброєння, - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея. На початку 2021 року вони мали 13 080 одиниць ядерної зброї.

На початку цього року США та Росія домовилися продовжили дію Договору про обмеження ядерної зброї СНВ-3 (відомий також як "Новий СТАРТ") на п’ять років. Термін дії угоди мав закінчитися цього року.

Нагадаємо, що США планують модернізувати ядерні й космічні сили через Росію й Китай

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2021 16:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.