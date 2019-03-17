Нейромережу навчили самостійно озвучувати панорамні фото

Нейромережу навчили самостійно озвучувати панорамні фотографії.

Так, алгоритм сам додає реалістичні звуки оточення і конкретних об'єктів, які знаходить на зображенні і розставляє їх в залежності від розташування на знімку, повідомляє "Громадське".

Технологія може знадобиться для розробників віртуальної реальності. Завдяки новій технології творцям VR-ігор і фільмів скоро не доведеться озвучувати їх вручну.

Нагадаємо, що компанія Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.