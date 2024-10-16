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Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

16 жовтня 2024, 13:31
Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва
Фото: з вільного доступу
Поставки планують найближчими тижнями.
Найближчими тижнями Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.
 
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у соцмережі Х (Twitter).
 
"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", – написав він.
 
Нагадаємо, що напередодні Лекорню сказав, що Франція цього року зможе надати Україні військову допомогу на 2 млрд євро, а не 3 млрд, як це було обіцяно раніше. 
Франціявійна в Україніросія окупанти

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