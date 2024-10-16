Незабаром Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва

Поставки планують найближчими тижнями.

Найближчими тижнями Франція поставить Україні дрони-камікадзе власного виробництва.

Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Успішне випробування першого французького боєприпасу з дистанційним керуванням, який ще називають дроном-камікадзе. Поставки в Україну і нашими силами в найближчі тижні", – написав він.