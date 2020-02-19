Незріла яйцеклітина жінки з раком дозріла в лабораторії
Про це дослідники написали у виданні Annals of Oncology,передає "Громадське".
Зазначається, що в 34-річної жінки, якій належить яйцеклітина, діагностували безпліддя через хіміотерапію, яку вона була змушена пройти для лікування раку грудей.
Перед тим, як вона розпочала курс хіміотерапії, лікарі вилучили в неї сім незрілих яйцеклітин і в лабораторних умовах викликали їхнє дозрівання. Потім їх заморозили на п’ять років за допомогою вітрифікації.
Через п’ять років, коли жінка повністю вилікувалася від раку, яйцеклітини запліднили — і з однієї з них жінка успішно народила хлопчика Жюля.
За словами Мішеля Грінберга, глави відділу репродуктивної медицини та збереження народжуваності лікарні Антуан-Беклер, що поблизу Парижа, це вперше жінка змогла народити від штучно заплідненої яйцеклітини, яка до того була п’ять років заморожена.
«Наш успіх із Жюлем показує, що цю технологію можна розглядати як прийнятний варіант для збереження репродуктивного здоров’я жінок», — стверджує він.
Нагадаємо, що Управління з санітарного контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило компанії Hyperfine Research почати продавати у Сполучених Штатах портативні магнітно-резонансні томографи.
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