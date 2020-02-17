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У США почнуть продавати портативні МРТ

В компанії зазначають, що портативна установка не зможе замінити стаціонарну і призначена для швидкої діагностики пацієнтів, в першу чергу з підозрами на інсульт
Управління з санітарного контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило компанії Hyperfine Research почати продавати у Сполучених Штатах портативні магнітно-резонансні томографи.
У США почнуть продавати портативні МРТ Фото: з вільних джерел

Про це пише Business Wire, повідомляє "Громадське".

Портативний МРТ презентували восени минулого року. Розробники переконують, що його можна використовувати безпосередньо в палатах пацієнтів. Апарат можна перевозити, під'єднувати до звичайної розетки, а керувати ним вийде зі звичайного планшету.

Hyperfine Research вже відкрила попереднє замовлення томографів, а на ринку він з’явиться влітку. Ціну поки розробники не розголошують, але вказують, що такий апарат буде ув 20 разів дешевшим, ніж звичайні МРТ.

Фото: Twitter

Водночас в компанії зазначають, що портативна установка не зможе замінити стаціонарну і призначена для швидкої діагностики пацієнтів, в першу чергу з підозрами на інсульт.

Наразі розробка дозволяє сканувати лише голову, але наступні версії, як переконують розробники, можна буде використовувати і для інших частин тіла.

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17 02 2020 15:50
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