У США почнуть продавати портативні МРТ
Про це пише Business Wire, повідомляє "Громадське".
Портативний МРТ презентували восени минулого року. Розробники переконують, що його можна використовувати безпосередньо в палатах пацієнтів. Апарат можна перевозити, під'єднувати до звичайної розетки, а керувати ним вийде зі звичайного планшету.
Hyperfine Research вже відкрила попереднє замовлення томографів, а на ринку він з’явиться влітку. Ціну поки розробники не розголошують, але вказують, що такий апарат буде ув 20 разів дешевшим, ніж звичайні МРТ.
Фото: Twitter
Водночас в компанії зазначають, що портативна установка не зможе замінити стаціонарну і призначена для швидкої діагностики пацієнтів, в першу чергу з підозрами на інсульт.
Наразі розробка дозволяє сканувати лише голову, але наступні версії, як переконують розробники, можна буде використовувати і для інших частин тіла.
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