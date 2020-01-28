У 2020 році в Україні побудують 200 центрів екстреної медицини

"Пріоритет нашої команди - врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини"

"На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще дев'ять років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі - запуск нового комплексу "Охматдиту" дозволить забезпечити 100 операцій із трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз", - повідомив прем'єр-міністр.

У 2020 році в Україні буде побудовано 200 нових центрів екстреної медицини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму каналі в Telegram за підсумками відвідування лікарні "Охмадит".

"На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще дев'ять років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі - запуск нового комплексу "Охматдиту" дозволить забезпечити 100 операцій із трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз", - повідомив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що фінальну хвилю будівництва нового комплексу було розпочато в грудні 2019 року. Верховна Рада виділила додаткове фінансування для завершення робіт.

"Інша, не менш важлива частина - будівництво нових центрів екстреної медицини. Вже цього року ми побудуємо 200 таких центрів", - повідомив Гончарук.

"Пріоритет нашої команди - врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини", - наголосив він.