Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

У 2020 році в Україні побудують 200 центрів екстреної медицини

"Пріоритет нашої команди - врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини"
"На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще дев'ять років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі - запуск нового комплексу "Охматдиту" дозволить забезпечити 100 операцій із трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз", - повідомив прем'єр-міністр.
У 2020 році в Україні побудують 200 центрів екстреної медицини Фото: Економічна правда

У 2020 році в Україні буде побудовано 200 нових центрів екстреної медицини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своєму каналі в Telegram за підсумками відвідування лікарні "Охмадит".

"На власні очі перевірив процес будівництва нового комплексу лікарні. Його почали будувати ще дев'ять років тому, а лікарня досі не працює на повну потужність. Тільки уявіть собі - запуск нового комплексу "Охматдиту" дозволить забезпечити 100 операцій із трансплантації кісткового мозку замість 25, як зараз", - повідомив прем'єр-міністр.

Він зазначив, що фінальну хвилю будівництва нового комплексу було розпочато в грудні 2019 року. Верховна Рада виділила додаткове фінансування для завершення робіт.

"Інша, не менш важлива частина - будівництво нових центрів екстреної медицини. Вже цього року ми побудуємо 200 таких центрів", - повідомив Гончарук.

"Пріоритет нашої команди - врятувати якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини", - наголосив він.

Нагадаємо, що в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2020 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.