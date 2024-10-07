Нобелівську премію з медицини присудили за відкриття мікроРНК

Від сьогодні, 7 жовтня, стартував Нобелівський тиждень.

Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини стали американські вчені Віктор Емброс і Гарі Равкін за відкриття мікроРНК та їхню ролі в посттранскрипційній регуляції генів.

Про це повідомляється на сторінці премії в соцмережі X (Twitter).

"Нобелівська премія 2024 року з фізіології та медицини була присуджена Віктору Ембросу та Гері Равкану за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів", - йдеться в дописі.

Нобелівська асамблея в Каролінському інституті оголосила про новаторське відкриття Емброса і Равкана, яке виявило абсолютно новий принцип регуляції генів, який є важливим для багатоклітинних організмів, включаючи людину.

"Нині відомо, що геном людини кодує понад тисячу мікроРНК. Їхнє дивовижне відкриття відкрило абсолютно новий вимір регуляції генів. МікроРНК виявилися фундаментально важливими для розвитку та функціонування організмів", - додали в асамблеї.

Згідно відкриття, інформацію, яка зберігається в хромосомах, можна порівняти з інструкцією для всіх клітин нашого тіла, кожна клітина містить однакові хромосоми, а отже, такий самий набір генів і точно такий же набір "інструкцій".

"Проте різні типи клітин, такі як м’язові та нервові клітини, мають дуже різні характеристики. Як виникають ці відмінності? Відповідь полягає в генній регуляції, яка дозволяє кожній клітині вибирати лише відповідні інструкції. Це гарантує, що в кожному типі клітин активний лише правильний набір генів", - написано на сайті.

В Швеції і Норвегії розпочався Нобелівський тиждень, під час якого стануть відомі лауреати цієї престижної премії за 2024 рік.

Вже завтра, 8 жовтня, стануть відомі лауреати з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.