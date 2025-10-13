Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Ізраїлі Трампа порівняли з біблійним царем і хочуть висунути на Нобелівську премію миру

13 жовтня 2025, 19:53
В Ізраїлі Трампа порівняли з біблійним царем і хочуть висунути на Нобелівську премію миру
Фото: twitter.com/robertarampton
Єрусалим разом зі спікером Конгресу США закликатиме світових лідерів підтримати його кандидатуру на премію миру.

Спікер Кнесету Амір Охана заявив, що має намір номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році. Він назвав експрезидента США «гігантом єврейської історії» та порівняв його з біблійним Кіром Великим.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

"Пане президенте, ви постаєте перед народом Ізраїлю не просто як черговий американський лідер, а як гігант єврейської історії. Щоб знайти аналог, нам доводиться повертатися в часі на понад 2 500 років до Кіра Великого", - заявив Охана, звертаючись до Дональда Трампа.

Кір Великий це перський правитель, який дозволив євреям повернутися із вавилонського полону та відбудувати храм у Єрусалимі. Таке порівняння свідчить про глибоку вдячність ізраїльських правих політиків за проізраїльську політику Трампа під час його президентства, зокрема за визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

"Світу сьогодні потрібні не умиротворителі, а сильні, сміливі лідери. Світу потрібно більше таких, як Дональд Трамп", - наголосив Охана.

Він додав, що разом із головою Палати представників США Майком Джонсоном закликатиме світових лідерів підтримати висунення Трампа на премію миру.

"Ви завершили вісім збройних конфліктів у світі за дев’ять місяців. Ви заслуговуєте на Нобелівську премію більше, ніж хто-небудь інший", - заявив він.

Нагадаємо, що цього року Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

 

Дональд ТрампНобелівська премія

