Трамп не отримав Нобелівську премію, її отримала венесуелка

10 жовтня 2025, 12:49
Трамп не отримав Нобелівську премію, її отримала венесуелка
Фото: Associated Press
Очікування щодо перемоги Дональда Трампа не справдилися.

В п’ятницю, 10 жовтня, Нобелівську премію миру отримала лідер венесуельскої опозиції Марія Коріна Мачадо.

Про це йдеться на сайті  Nobel Prize.

Вона отримала її "за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Марія Коріна Мачадо удостоєна Нобелівської премії миру за те, що є одним з "найвидатніших прикладів" мужності в Латинській Америці за останні роки.

Ватне Фріднес заявив, що нагорода присуджується "сміливій і відданій борчині за мир – жінці, яка підтримує полум'я демократії серед все більшої темряви".

"Лауреатка премії миру Марія Коріна Мачадо продемонструвала, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона уособлює надію на інше майбутнє, в якому захищаються основні права громадян і чути їхні голоси", – йдеться в заяві. 

Раніше ЗМІ писали про те, що президент США Дональд Трампа може отримати Нобелівську премію миру. 

В той же час, у Норвегії нервують через бажання Трампа здобути Нобелівську премію миру.

 

Нобелівська премію миру

