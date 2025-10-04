Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

У Норвегії нервують через бажання Трампа здобути Нобелівську премію миру

04 жовтня 2025, 15:33
У Норвегії нервують через бажання Трампа здобути Нобелівську премію миру
Фото: ap.org
Трамп зробив декілька публічних заяв, в яких заявив про своє бажання отримати Нобелівську премію.

У Норвегії занепокоєні через агресивну кампанію президента США Дональда Трампа, який прагне отримати Нобелівську премію миру.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Як зазначає агентство, останнім часом Трамп зробив декілька публічних заяв, в яких заявив про своє бажання отримати Нобелівську премію.

Зокрема, минулого тижня на Генеральній Асамблеї ООН він заявив таке: "Усі кажуть, що я маю отримати Нобелівську премію миру", аргументуючи це тим, що він і США ніколи не отримували жодної вдячності за укладення Авраамових угод, які нормалізували дипломатичні відносини між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, під час його першого президентського терміну у 2020 році.

Трамп стверджує, що з моменту свого повернення в Білий дім у січні він поклав кінець принаймні шістьом війнам.

Джерела агентства розповідають, що спецспосланець Трампа Стів Віткофф у розмовах з європейськими колегами порушував питання про висунення кандидатури його боса на премію.

Державний секретар Марко Рубіо також неодноразово залучався до просування кандидатури Трампа на Нобелівську премію.

При цьому у Нобелівському комітеті зазначили, що "не зазнавали прямого політичного тиску, однак відзначили "кілька кампаній", які ведуться як публічно, так і приватно.

Тим часом в Норвегії з наближенням оголошення лауреата Нобелівської премії миру росте напруженість. На запитання про потенційну реакцію, якщо Трамп не переможе, один норвезький високопосадовець, який говорив на умовах анонімності, пожартував, що він розглядає можливість взяти 10 жовтня лікарняний.

Відповідаючи на запитання про побоювання реакції, якщо Трамп не переможе, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде сказав: "Це просто залежить від Нобелівського комітету. Важливо пам'ятати, що це незалежний комітет".

Лобіювання кандидатів на премію відбувалося і раніше, але зухвалий і пихатий стиль Трампа, на думку експертів, суперечить глибоко вкоріненій культурі скандинавських суспільств, яка не заохочує саморекламу, і може ускладнити для комітету можливість не звертати уваги на його персону.

